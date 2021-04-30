Как меняется доля автокредитов на российском рынке?

Доля автокредитов в России продолжает расти. Причем речь идет как о покупках новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценив ежемесячные показатели за последние 4 года.

На графике отчетливо видно, что доля автокредитов на рынке новых автомобилей с 2017 года по 2020 год выросла с 40% до 44% (в среднем), затем до 46% (в 1 квартале 2021 года). Однако потом, если рассматривать ежемесячные показатели, она начала постепенно снижаться, и на данный момент опустилась до уровня 2017 года. Большинство резких изменений (взлетов и падений) на рынке кредитования в сегменте новых автомобилей эксперты связывают с действием программ господдержки (или их окончанием).

На рынке автомобилей с пробегом таких резких перепадов не наблюдается. Здесь с 2017 по 2020 годы шло поступательное развитие: за указанный период доля автокредитов на подержанные машины выросла почти в 2 раза (с 2,4% до 4,7%), а по результатам 1 квартала 2021 года увеличилась еще больше - до 5,7%. Падение на этом графике отмечено лишь весной 2020 года (кстати, как и на рынке новых автомобилей) - и оно, очевидно, было связано с пандемией и последовавшими ограничениями в работе автосалонов и банков.

При более детальном рассмотрении показателей на вторичном рынке эксперты отметили еще одну особенность, которую выделили в отдельный любопытный тренд. Так, например, в сегменте автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет (так называемый «дилерский сегмент») доля автокредитов выросла больше, чем в целом по рынку - рост чуть ли не в 4 раза. Заметим, что с 2017 по 2020 годы этот показатель увеличился с 7,5% до 20,4%, а с учетом 1 квартала 2021 года - до 29,5%.

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автокредитования? Об этом и многом другом рассказали эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» провело 21 апреля. Видеозапись прошедшего мероприятия можно получить по ссылке.