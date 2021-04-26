Сколько денег тратят россияне на покупку автомобилей с пробегом?

Траты жителей нашей страны на покупку подержанных легковых автомобилей в последние 6 лет составляли 2 – 3 трлн рублей ежегодно, подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», с 2015-го по 2020 годы объем вторичного рынка вырос на 12% (с 4,9 млн до 5,5 млн единиц). При этом средневзвешенная цена автомобиля с пробегом за этот период увеличилась на 32%. Если в 2015 году ее показатель составлял почти 415 тыс. рублей, то в 2020-м – уже 548,7 тыс. рублей.

Емкость рынка (фактически затраты на покупку) подержанных машин все эти годы тоже росла – за 5 лет она увеличилась почти в 1,5 раза (с 1,99 трлн до 2,94 трлн рублей). По всей видимости, эта тенденция сохранится, а по итогам нынешнего года емкость вторичного рынка преодолеет рубеж в 3 трлн рублей.

Найти автомобили с пробегом (и не только) – в салонах проверенных дилеров.