Динамика ёмкости российского авторынка в 2015 – 2020 годах

Ёмкость российского рынка новых легковых автомобилей в 2020 году составила 2,5 трлн рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», этот показатель примерно на 3% ниже по сравнению с тем, что был в 2019 году. Напомним, что тогда был зафиксирован максимальный результат ёмкости рынка за всю его историю – 2,57 трлн рублей.

Рост ёмкости рынка во многом связан с увеличением средневзвешенной цены нового легкового автомобиля. Если в 2015 и 2020 годах объём рынка оказался одинаковым (около 1,5 млн шт.), то средневзвешенная цена за это время выросла на 40%: с 1,2 млн до почти 1,7 млн рублей. Соответственно на столько же увеличилась и ёмкость рынка.

Также стоит отметить, что наименьший объём рынка за эти 6 лет был в 2016 году – 1,31 млн единиц. Кстати, тогда же и ёмкость рынка была на минимуме – 1,72 трлн рублей. При этом максимальный рыночный показатель за отчётный период пришёлся на 2018 год – 1,67 млн новых легковых машин.

Что будет дальше происходить с финансовыми инструментами рынка? Об этом расскажут эксперты на форуме автобизнеса «FinAuto-2021», который сегодня, 21 апреля, проводит агентство «АВТОСТАТ». Подробности – здесь.