Какие автовладельцы больше других мечтают о Mercedes-Benz?

Человеку свойственно мечтать. Психологи не видят ничего плохого в фантазиях и иногда даже советуют прикрепить рисунок с «мечтой» где-нибудь на видном месте. И тогда, считают они, есть шанс, что желаемое когда-нибудь осуществится.

В рамках своего очередного исследования («АВТОСТАТ-ОМНИБУС-2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев, пятая волна») эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какой процент автовладельцев мечтает о Mercedes-Benz. Напомним, бренд по числу реализуемых автомобилей входит в ТОП-3 сегмента «премиум» на российском рынке.

Любопытно, что рейтинг «мечтателей» возглавили сами же владельцы «мерседесов». Так, порядка 60% из них хотело бы иметь... Mercedes-Benz. Вероятно, в данном случае речь идет о более дорогой модели этой марки, либо о более «свежей» (новой), либо о более современной, например, с расширенным набором опций. На втором месте в рейтинге мечтающих о «мерседесах» находятся владельцы Genesis: среди них почти 18% хотело бы видеть себя за рулем такой машины.

Опрос показал, что более 10% «мечтателей» – среди тех, кто владеет Infiniti и Mitsubishi (12,5% и 11,4% соответственно). В диапазон от 5% до 10% попали владельцы марок Citroen, Volvo, Suzuki, Ford, Mazda, Peugeot, KIA, Haval, Skoda. Отметим, что среди них лишь Volvo относится к премиальным брендам, остальные 8 – к массовым.

Оказалось, что среди владельцев LADA мечтают о «мерседесе» 4% - почти столько же, как у Audi и Land Rover. Замыкают ТОП-30 нашего опроса те, кто ездят на Hyundai: их показатель составил менее 1%.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Рисунок для иллюстрации: 230km.ru

Графика: Дмитрий Лавренёв