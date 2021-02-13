А вы мечтаете попутешествовать в кемпере?

Зимними морозными вечерами как-то особенно легко мечтается о летнем отпуске и путешествиях. А почему бы и нет, подумали мы и вместе с «За рулем» запустили среди автолюбителей очередной онлайн-опрос. «Хотели бы вы все бросить, сесть в удобный кемпер и укатить в путешествие?», - спросили мы более 1000 респондентов в первых числах февраля. Как оказалось, весьма кстати. Потому что более 40% участников исследования - очевидно, это любители романтики - нам ответили: «Да, это мечта жизни!».

Однако примерно каждый четвертый опрошенный (26,8%) скептически засомневался в том, что в реальности такое путешествие будет столь же замечательным, как это выглядит на картинках. Еще 15,4% - заметили, что подобная идея выглядит слишком фантастической и об этом не стоит даже мечтать. Вероятно, среди наших респондентов были также прагматики и реалисты, потому что 12% респондентов заметили: мечтать мало, для достижения такой мечты сначала стоит потрудиться.

«Только так и путешествую!» - беззаботно ответили 2,6% наших участников. Самой малочисленной группой (2,4%) оказались те, кто однажды побывал в таком турне, и больше уже не хочет.

Сергей Никольский, руководитель категорий «Автоуслуги» и «Коммерческий транспорт» Авито Авто:

- Автопутешествия по стране стали одним из трендов 2020 года. Международные ограничения на передвижение в связи с пандемией в этом году подстегнули внутренний автотуризм. Согласно нашему исследованию, проведенному в июне, в 2020 году 20% россиян планировали провести летние отпуска в путешествиях по стране и при этом 40% из них собирались передвигаться в поездке на личном автомобиле.

На этом фоне в России заметно вырос интерес к автодомам: покупкой кемперов на Авито Авто в 2020 году интересовались на 40% чаще, чем годом ранее. Возможность передвигаться по стране без необходимости останавливаться в отелях на фоне пандемии приобрела особую привлекательность.

Внимание россиян к автодомам в целом в последние годы растет, однако заинтересованность потенциальных покупателей пока не конвертируется в массовые продажи. За год в России продается, по оценкам участников рынка, несколько тысяч единиц автодомов. Одна из причин – высокая стоимость автодомов, которая во многом зависит от курсов валют, поскольку практически все автодома на российском рынке импортируются из-за границы.

В условиях, когда покупка автодома – слишком дорогое удовольствие, альтернативной становится аренда. Автодома в аренду сдают как достаточно крупные сервисы, так и индивидуальные предприниматели. Арендовать бюджетный шестиместный автодом у компании в Москве можно в среднем за 12-15 тысяч рублей в сутки, в Санкт-Петербурге порядок цен такой же.

Илья Огородников, редактор журнала «Движок»:

- Автопутешествие на кемпере, как и любое мероприятие, имеет свои плюсы и минусы, поэтому необходимо понимать, чего конкретно для вас в этой затее будет больше. Главное достоинство кемпера – полная независимость от любого общественного транспорта (поезда\самолеты) и загруженности отелей, вне зависимости от курортного сезона. Возможность гораздо свободнее планировать собственное время отпуска без привязки к какому-либо расписанию. А также возможность гораздо глубже проникнуться приключением, получить значительно больше эмоций и впечатлений от путешествия.

Увы, недостатков будет не меньше. Во-первых, путешествие на кемпере требует гораздо больше времени: куда самолет летит три часа, машина будет ехать три дня и столько же обратно, а поэтому на сам отдых может остаться вдвое меньше дней, чем планировалось. Бытовой комфорт кемпера сильно зависит от его класса и стоимости, особенно осенью и зимой. Кроме того, кемпер потребует хозяйственного обслуживания (вода, еда, уборка туалета, подключение электричества и пр.), что многие в отпуске хотят исключить из своей жизни. Ну и главное – отпуск на кемпере в подавляющем большинстве случаев окажется не дешевле путевки с билетом на самолет. Во-первых, аренда или покупка кемпера обойдется в большие деньги, во-вторых, немалыми окажутся траты на топливо и, в-третьих, стоимость размещения в оборудованных кемпингах сравнима со стоимостью в недорогих гостиницах.

Так что путешествие на кемпере – это очень интересное, но своеобразное приключение готовых к подобному образу жизни людей. Проще говоря – это отдых не для всех.