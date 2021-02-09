Почему каршеринг может быть предпочтительнее личного автомобиля?

Каршеринг за короткое время сумел занять свою нишу в автобизнесе крупных городов России. Специалисты агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru в ходе совместного онлайн-опроса решили выяснить, чем руководствуются россияне, выбирая каршеринг. Опрос проводился в октябре – ноябре 2020 года в рамках подготовки маркетингового отчета «Альтернатива личному автомобилю: выбор российских автовладельцев». Участники исследования (более 13 тыс. человек) могли выбрать несколько из предложенных вариантов ответов.

Выяснилось, что почти 70% опрошенных ценят сервисы каршеринга за то, что пользоваться их услугами в некоторых случаях бывает дешевле, чем такси. Почти каждого второго (50,9%) этот вид краткосрочной аренды автомобиля устраивает потому, что позволяет «не тратиться на содержание и обслуживание» собственной машины. Об экономии времени заявили 48,1% респондентов, имея в виду все те же поездки на СТО, на заправки, поиск парковки и т. п. (то есть все то, что вынужден делать для содержания и обслуживания своего личного транспортного средства его владелец).

Почти каждый третий (31,8%) участник опроса, как оказалось, считает каршеринг предпочтительнее владения личным автомобилем - потому что, пользуясь им, не нужно переживать за сохранность машины ночью. Ну, а 19,6% - то есть, практически каждый пятый из опрошенных, указал, что выбирает этот способ пользования автомобилем только потому, что не хватает денег (или других возможностей) на покупку собственной машины.

О перспективах развития каршеринга в России, а также о других трендах авторынка в 2021 году будут говорить участники форума автобизнеса «ForAuto – 2021», который пройдет 17 февраля в режиме онлайн (подробности и регистрация – здесь).