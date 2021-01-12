Сколько денег тратят россияне на услуги автосервиса?

В 2020 году общая ёмкость российского рынка сервисных услуг для легковых автомобилей превысила 600 млрд руб. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки маркетингового отчета «Рынок автосервиса в России». Так, в 69 наиболее крупных регионах РФ, где числится более 97% парка легковых автомобилей, этот показатель суммарно составил 642,9 млрд рублей.

При этом на долю официальных дилеров, оказывающих услуги по техническому обслуживанию и ремонту, пришлось 8,3% (53,4 млрд руб.) от этого объёма. Независимые СТО занимают здесь 17,5% (112,1 млрд руб.), а потенциал рынка (т.е. работы, производимые лично автовладельцами или механиками-частниками) оценивается в 28,2% (181 млрд руб.). Подчеркнём, что здесь берётся в расчет только стоимость самих работ, без учёта реализации запасных частей и расходных материалов.

Кроме того, были рассчитаны и объёмы наиболее востребованных услуг, таких как автомойка (135 млрд рублей), шиномонтаж (27,8 млрд рублей) и кузовной ремонт (133,6 млрд рублей).

Узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно всего за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценить авто».