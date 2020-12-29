Моторное масло Toyota лидирует по индексу потребительской лояльности (NPS)

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна» оценили индекс потребительской лояльности (NPS) российских автовладельцев в отношении марок моторных масел, используемых ими в настоящее время*. В основу расчета индекса была заложена специальная формула, базирующаяся на результатах ответов респондентов на вопрос «Порекомендуете ли вы марку моторного масла, которую используете в настоящее время, своим друзьям, коллегам, знакомым?»**.

Как показывают результаты исследования, наилучший показатель NPS имеет оригинальное моторное масло Toyota (59,5%). Это свидетельствует о том, что многие автовладельцы весьма довольны качеством данного масла и готовы рекомендовать его своим знакомым.

На втором месте с результатом 57,1% расположился японский бренд Idemitsu, а на третьем – французский Motul (51,9%). Четвертое место рейтинга занимает немецкая моторное масло Liqui Moly (48%). А замыкает пятерку – Shell (44,1%). Остальные марки моторного масла, попавшие в ТОП-10, получили индекс NPS от 33% до 40%.

Как отмечают специалисты агентства «АВТОСТАТ», индекс NPS – это важнейший показатель оценки качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности брендом, а также оценки бренда на перспективу. Чем выше NPS бренда, тем больше позитивной информации о нем транслируют потребители и тем больше положительной информации о нем получает рынок.

* Индекс NPS был рассчитан по тем брендам, которые используют более 1% респондентов.

** В зависимости от того, какую балльную оценку указывал респондент при ответе на вопрос, он был отнесен к категории «Критики», «Нейтралы» или «Промоутеры». Показатель NPS рассчитывался как разница между процентным соотношением «Промоутеров» и «Критиков» («Нейтралы» при расчете не учитывались).