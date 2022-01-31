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31 января 2022, 12:30
Качество – вот критерий, который российские автовладельцы считают главным при выборе моторного масла для своего автомобиля. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ» по результатам онлайн-опроса, проведенного в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2021. Моторные масла: предпочтения автовладельце (пятая волна)».
20 декабря 2021, 10:20
В рамках подготовки нового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2021. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Пятая волна» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, как часто российские автовладельцы меняют масло в двигателях своих автомобилей.
19 ноября 2021, 15:55
В октябре 2021 года специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Пятая волна» оценили уровень узнаваемости брендов моторных масел российскими автовладельцами.
3 марта 2021, 12:30
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна» выяснили, какие марки моторных масел респонденты приобретали, потому что уверены в их оригинальности и в том, что эти марки не подделывают.
30 декабря 2020, 16:16
В ходе исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна» специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, как автовладельцы оценивают качество моторного масла, которое используют в настоящее время. Оценка производилась по 3-балльной шкале, где 3 балла означало высокую, 2 балла – среднюю, а 1 балл – низкую.
29 декабря 2020, 15:00
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна» оценили индекс потребительской лояльности (NPS) российских автовладельцев в отношении марок моторных масел, используемых ими в настоящее время.
1 декабря 2020, 13:23
Многие автовладельцы прислушиваются к рекомендациям, которые дают в автосервисах при замене моторного масла. А какое они в итоге выбирают? Это выяснили специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна».
16 ноября 2020, 10:10
В ходе подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна» специалисты «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос. По его результатам стало известно, какие интернет-источники используют автовладельцы в России, чтобы получить информацию о моторных маслах.
21 мая 2020, 09:29
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ автопарка в 2017 и 2019 годах и выяснили, что за два года здесь произошел заметный и закономерный рост доли автомобилей, требующих наиболее современных моторных масел. Такая информация содержится в маркетинговом отчете «Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей».
3 апреля 2020, 12:55
В ходе подготовки маркетингового отчета «Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей» специалисты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в 2019 году расчетные потребности парков легковых автомобилей и LCV в моторном масле составили примерно 240 и 57 млн литров. Таким образом, суммарно эти показатели приблизились к 300 млн литров.
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