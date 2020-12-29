Как автовладельцы оценивают качество моторных масел: ТОП-10 брендов

В ходе исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна» специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, как автовладельцы оценивают качество моторного масла, которое используют в настоящее время. Оценка производилась по 3-балльной шкале, где 3 балла означало высокую, 2 балла – среднюю, а 1 балл – низкую.

По результатам онлайн-опроса самую высокую оценку качества получило оригинальное моторное масло Toyota – 2,93 балла из 3 возможных, что свидетельствует о высокой удовлетворенности со стороны автовладельцев.

На второй позиции расположился еще один японский бренд – Idemitsu (2,92 балла). Третью строчку занимает моторное масло Liqui Moly, его качество было оценено потребителями в 2,91 балла. На четвертую позицию, с минимальным отставанием от тройки лидеров, вышел еще один бренд оригинального моторного масла – Nissan, набравший 2,90 балла. Пятое место занимает марка Motul с показателем 2,84 балла.

Стоит отметить, что качество остальных марок моторного масла, попавших в ТОП-10, участники опроса тоже оценили выше среднего значения по выборке (2,75 балла).

Отметим, что в рейтинг попали только те марки моторных масел, которые на момент опроса использовали более 1% респондентов.