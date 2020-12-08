Какие автомобили популярны у жителей Казахстана?

С января по октябрь в Казахстане было куплено 66,2 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 22% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные содержатся в обзоре «Рынок транспортных средств в Казахстане», подготовленном специалистами агентства «АВТОСТАТ».

Лидером казахстанского авторынка является российская марка LADA, автомобили которой за 10 месяцев разошлись тиражом в более чем 14 тысяч единиц – на 20% больше, чем год назад. Совсем немного уступает ей корейский бренд Hyundai, результат которого чуть превысил 13,5 тыс. машин (+18%). Таким образом, этим двум производителям принадлежит почти 42% местного рынка.

В ТОП-5 здесь также попадают Toyota, Ravon и KIA, рыночные показатели которых находятся в диапазоне от 5,3 тыс. до 9 тыс. легковых автомобилей. Из них только японская марка демонстрирует падение (-28%), а у корейской и особенно узбекской зафиксирован внушительный рост (+83% и +282% соответственно).

Рейтинг самых популярных моделей на авторынке Казахстана возглавляет LADA Granta – автомобили этого семейства в январе – октябре были приобретены в количестве 5630 экземпляров. Второе место занимает седан Ravon Nexia (5470 шт.), а замыкает тройку лидеров бизнес-седан Toyota Camry (3880 шт.). Отметку в 3 тысячи купленных машин преодолевают еще Hyundai Tucson (3680 шт.) и LADA Vesta (3440 шт.).

Более подробная информация о состоянии казахстанского авторынка в текущем году содержится здесь.