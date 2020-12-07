Каждый пятый автовладелец предпочитает использовать фрикционные шины

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020». Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна» решили выяснить, за какие достоинства определенная категория автолюбителей ценит именно фрикционные шины. Чем «липучка» кажется им лучше шипованных шин?

В ходе опроса, проведенного в ноябре 2020 года, подтвердилось, что симпатии большинства респондентов находятся на стороне шипованных шин. Их предпочитают 77,9% из числа участников исследования. Тем не менее, 22,1%, или каждый пятый, зимой использует «липучку».

Более детальное изучение результатов исследования показало, что почти половина любителей фрикционных шин (46,2%) считают, что для езды по городу их вполне достаточно. При этом 45,8% отметили, что «липучки» легче в управлении и более эффективно тормозят на сухом асфальте и лужах, а 43% - ценят их за то, что они менее шумные.

Каждый третий из числа любителей фрикционных шин (33,3%) уверен, что в регионах с мягкими климатическими условиями «липучка» вполне способна справиться с сюрпризами зимы, а на зимней дороге она ведет себя не хуже «шипов» (в этом уверены 33%).

Некоторые респонденты (таких было 17,9%) вспомнили, что фрикционные шины меньше разрушают дорожное покрытие, а почти каждый десятый (9,7%) уверен, что шипы, периодически вылетая из шин, могут нанести вред лакокрасочному покрытию других автомобилей. Между тем от «липучек» такого вреда нет.

В новом отчете содержится также немало других показателей, характеризующих предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобильных шин: узнаваемость брендов шин, индекс повторной покупки, индекс потребительской лояльности и пр.