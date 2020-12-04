Сколько автомобилей с пробегом приходится на один новый?

За последние несколько лет на 1 купленный новый легковой автомобиль приходится 3 – 4 с пробегом. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования продаж новых и подержанных машин в нашей стране.

За отправную точку взяли 2014 год – именно тогда были отмечены максимальные показатели первичного и вторичного рынков в кризисный период. Тогда соотношение между ними составило 1:2,6. В течение последующих лет оно сместилось в сторону автомобилей с пробегом и находится в диапазоне 1:3 – 1:4. Причем наиболее отчетливо это проявилось в 2016 году.

По итогам 10 месяцев 2020 года соотношение между продажами новых и подержанных легковых машин составляет 1:3,8. При этом на вторичном рынке падение незначительное (-0,6%) – в отличие от первичного (-11,1%, по данным АЕБ).

Найти как новые, так и автомобили с пробегом можно в салонах проверенных дилеров.