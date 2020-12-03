Какие автомобили сегмента SUV продаются в России?

Доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке выросла до 48,3%. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценивая итоги продаж легковых автомобилей в январе - октябре 2020 года. Так, за 10 месяцев 2020 года в нашей стране, по данным АЕБ, было реализовано 568 тыс. новых SUV. Это на 5% меньше, чем год назад.

Более детально анализируя результаты их продаж, эксперты отметили, что 85% от общего количества реализованных SUV относятся к массовому, а 15% - к премиальному. При этом 68% из них были полноприводными, а оставшиеся 32% - с приводом на одну ось.

При разбивке на подсегменты, в зависимости от размерности (B, C, D, E), эксперты отметили, что каждый из них представлен довольно широким модельным рядом, а соответственно среди одноклассников существует высокая конкуренция.

Например, в SUV (С) в битве за покупателя конкурируют между собой сразу 50 моделей. Это крупнейший подсегмент с долей 44%, причем только он демонстрирует положительную рыночную динамику (+1%). А самой популярной моделью тут является Toyota RAV4.

С другой стороны, именно здесь отмечена наименьшая доля продаж полноприводных машин - «всего» 57%. А вот максимальный ее показатель (100%) зафиксирован в малочисленном подсегменте SUV (E), на долю которого пришлось только 9%.

Кроссоверы и внедорожники (и не только) можно найти в салонах проверенных дилеров.