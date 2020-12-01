Какие масла выбирают россияне из рекомендуемых в автосервисе?

Многие автовладельцы прислушиваются к рекомендациям, которые дают в автосервисах при замене моторного масла. А какое они в итоге выбирают? Это выяснили специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна».

Специализированный онлайн-опрос показал, какие марки моторных масел используют автовладельцы в России по рекомендации сервисменов. При этом важно заметить, что в список не вошли оригинальные масла от автопроизводителей. Опрос проводился в октябре 2020 года, в нем приняли участие более 3,2 тыс. респондентов.

Лидером рейтинга моторных масел, приобретенных по рекомендации сотрудников автосервиса, стал бренд Motul – его выбрала почти 30% респондентов. Кроме того, прислушался к рекомендациям сервисменов и использовал масло Liqui Moly примерно каждый пятый автовладелец (21,6%). Чуть меньше эти показатели (в районе 19%) по маслам Idemitsu, Shell и Kixx.

Какая доля автовладельцев по совету сервисмена купили другие марки моторного масла, представлено на инфографике.

Более подробно узнать о том, как россияне выбирают моторное масло, можно здесь.