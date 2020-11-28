Половина россиян еще не сталкивалась с эвакуацией своих автомобилей

Состояние шока: вы выходите из магазина с покупками, идете на парковку, а вашего автомобиля там нет… Первая мысль: угнали! Все, что нажито непосильным трудом… Конечно, потом во многих случаях оказывается, что вашу машину просто увез эвакуатор, так как вы припарковали ее не там, где положено. И в данном случае это будет не самым худшим вариантом развития событий.

Учитывая это, специалисты агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили провести совместный онлайн-опрос автовладельцев и узнать, попадали ли они в такие ситуации. Данный опрос был проведен в период 20 – 24 ноября 2020 года, в нем приняло участие более 1100 респондентов.

Как выяснилось, почти половина (48,2%) из них никогда с подобным не сталкивались, поскольку соблюдают предписанные правила. Примерно каждый третий (30,8%) опрошенный один раз оказался в таком положении, когда его автомобиль увез эвакуатор. Но, как они сами признались, для них это стало уроком.

А вот каждому восьмому (12,6%) участнику опроса, что называется, «по барабану». Они уже не раз были в таких ситуациях. Меньше всего оказалось тех, кто успел договориться, чтобы его машину не увозил эвакуатор – 8,4%, или каждый двенадцатый опрошенный автовладелец.

Комментирует Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ»:

- К счастью, я не проходил через подобное. И надеюсь, что не пройду. Всегда ставлю машину там, где положено – если предстоит надолго ее оставить. Да, могу заехать на бордюр, когда около дома нет мест, а надо разгрузить много вещей. Но это занимает всего лишь несколько минут.

С одной стороны, мне хочется посочувствовать тем людям, у которых увез машину эвакуатор. Но с другой, возникает вопрос: почему они это допустили, когда ставили автомобиль там, где этого делать нельзя, да еще оставили надолго?

Вспоминаю случай, когда один мой родственник приехал в крупный торговый центр на машине, а через час вышел оттуда, но ее на парковке не обнаружил… Ему чуть плохо не стало – автомобиль от угона не застрахован, а значит, немалые деньги пропали. Но нашелся «добрый» человек в лице «дежурившего» рядом таксиста, который объяснил, что машину увез эвакуатор – оказалось, что она стояла на месте для инвалидов. Заодно таксист предложил свои услуги и отвез незадачливого родственника на штрафстоянку. Вот так обычная невнимательность обернулась потерей нескольких тысяч рублей… Отсюда вывод: будьте внимательны!