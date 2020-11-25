Сегмент С: какова стоимость владения такими автомобилями?

Hyundai Elantra, KIA Cerato и Skoda Octavia – популярные автомобили сегмента С, к тому же с максимально близкими характеристиками и стартовой ценой. А какие затраты понесут их владельцы в процессе эксплуатации? Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» с помощью «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО*)».

При расчетах были взяты модификации с бензиновым двигателем объемом 1,6 л, мощностью от 110 до 128 л.с., с автоматической КП и передним приводом. Кроме того, учитывались срок эксплуатации в 5 лет и пробег за весь срок в 100 тысяч км. Средний возраст водителя составил 40 лет, его стаж – 20 лет. Регион – Москва и область.

Что касается расходов на страховку и уплату налогов, то здесь безоговорочным лидером стала чешская Skoda Octavia. На покупку полисов ОСАГО и КАСКО владельцы этого лифтбека за 5 лет потратят «всего» 188,7 тыс. руб., тогда как за KIA Cerato и Hyundai Elantra придется заплатить 273 и 303 тыс. руб. соответственно. Кроме того, обладатели «чеха» отдадут существенно меньше денег в бюджет (транспортный налог) – 13,8 тыс. руб., а вот для обладателей «корейцев» сумма налога составит уже 22,4 тыс. руб.

Зато поклонники корейских марок смогут сэкономить на техобслуживании, заплатив за 5 лет сумму в 76 и 78 тыс. руб. соответственно. Да и потеря стоимости у Elantra и Cerato не превышает 394 и 437 тыс. руб. За этот же период хозяева Skoda Octavia потратят на ТО почти 100 тыс. руб. и потеряют от первоначальной стоимости больше 500 тыс. руб.

Все статьи затрат на содержание этих моделей представлены на картинке.

Как видно, с минимальным отрывом, лидером по ТСО среди данных моделей оказался седан Hyundai Elantra – ежемесячная стоимость владения этим автомобилей составит чуть более 18,5 тыс. руб., а 1 км пути обойдется в 11,1 руб. Сопоставимую сумму израсходуют владельцы Skoda Octavia – 18,7 тыс. руб. в месяц или 11,2 руб. за км. Больше всего потратят на содержание владельцы KIA Cerato – около 19,2 тыс. руб. в месяц или 11,5 руб. за км.

Во сколько обойдется содержание других моделей сегмента С (и не только)? Об этом можно узнать здесь.

* ТСО – Total Cost of Ownership