Динамика российского авторынка в октябре 2020 года

Продажи новых автомобилей массового сегмента в прошлом месяце составили 140,9 тыс. единиц. Этот показатель на 9% выше, чем в октябре 2019 года. В премиум-сегменте они выросли немного меньше (+3,2% до 14,5 тыс. штук), отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Если рассматривать ТОП-25 марок массового сегмента по объемам реализации, то больше половины из них (14 из 25) продемонстрировали в октябре положительную динамику. При этом наибольший рост здесь показывает Chery. Так, в октябре продажи автомобилей этого китайского бренда выросли на 120,4%. Также отличились и другие производители из КНР: Geely (+119,4%) и FAW (+109,3%). Более чем в 2 раза выросли продажи японской марки Nissan (+107,4%). На 91,6% увеличилась реализация китайского бренда Changan, на 43,2% – итальянского Fiat.

Среди аутсайдеров данного рейтинга – японский бренд Datsun, реализация которого упала на 48,4%. «Отличился» и китайский Lifan, у которого продажи сократились на 23,5%. Более чем на 10% снизились также показатели продаж DFM (-16,8%), Mitsubishi (-14,7%) и Mazda (-10,5%).

В премиальном сегменте наилучшую рыночную динамику показывает Cadillac – в октябре у американского бренда продажи машин увеличились почти вдвое (+98,7%). Немецкий BMW прибавил почти четверть (+24,5%). Jeep нарастил реализацию автомобилей на 10,8%, Volvo – на 9,6%. Среди премиальных брендов лишь еще один – Mercedes-Benz – продемонстрировал в октябре положительную динамику (+4,7%). А сильнее всего продажи тут упали у Genesis (-57%).

Найти машины этих (и не только) марок можно в салонах проверенных дилеров.