Где автовладельцы ищут информацию о моторных маслах?

В ходе подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели специализированный онлайн-опрос. По его результатам стало известно, какие интернет-источники используют автовладельцы в России, чтобы получить информацию о моторных маслах. Опрос проводился в октябре 2020 года, в нем приняли участие 3,2 тыс. респондентов.

Выяснилось, что большинство автовладельцев (43%) пользуются поисковыми системами, такими как Yandex, Google и т.п. Примерно каждый пятый заходит на форумы или в блоги других автовладельцев (22,5%), а также изучает информацию на сайтах производителей масла (21,8%).

Рекомендациями с сайтов автопроизводителей интересуются 16,9% респондентов, а еще 12,9% изучают информацию, размещенную на сайтах магазинов, торгующих маслами. Чуть меньше (11,1%) используют для этого видеохостинги.

Любопытно, что специализированные форумы о маслах не пользуются особой популярностью среди автовладельцев – туда заглядывают лишь 8,5% опрошенных. Еще столько же ищут информацию в соцсетях.

Также в ходе опроса более трети респондентов (34,4%) заявили, что не пользовались интернет-ресурсами для поиска подобной информации за последние полгода. Возможно, это связано с тем, что в этот период им просто не нужно было менять масло, или же они пользовались другими источниками в оффлайн.

Более подробно узнать о том, как россияне выбирают моторное масло, можно здесь.