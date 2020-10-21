Сколько автомобилей россияне покупают в кредит?

Около половины новых легковых автомобилей в нашей стране продается в кредит. Как подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 8 месяцев 2020 года этот показатель составил 45%. Соответственно остальные 55% машин было куплено за наличные средства.

Между тем, достигнутый результат доли продаж автомобилей в кредит практически соответствует рекордному, который был зафиксирован в 2008 и 2013 годах. Напомним, что они были одни из самых «тучных» в истории российского авторынка.

А вот минимальная доля кредитных продаж (24%) была в 2009 году – почти вдвое ниже, чем сейчас. Но тогда и сам рынок на фоне мирового финансового кризиса рухнул наполовину. Довольно глубоко опустилась она и в следующий кризисный период: с 46% в 2013-м до 32% в 2015 году.

Впрочем, с того времени доля продаж автомобилей в кредит показывает тенденцию роста (за исключением незначительного проседания в 2018 году). Как отмечают эксперты, существенную поддержку рынку автокредитования оказывают программы господдержки, прежде всего, «Первый / Семейный автомобиль», которые Правительство РФ запустило в 2017 году.

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