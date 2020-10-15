Насколько может упасть авторынок России в 2020 году?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» поделились своим видением развития авторынка в России. По их мнению, в 2020 году падение продаж новых легковых автомобилей в России может оказаться в диапазоне от 13 до 18% (к 2019 году), в зависимости от сценариев развития. Их объемы могут составить от 1,33 млн (по пессимистичному прогнозу) до 1,42 млн автомобилей (согласно прогнозу оптимистичному).

В качестве основных экономических факторов, влияющих на продажи машин, специалисты учитывали стоимость нефти, курс рубля, покупательскую способность граждан, численность экономически активного населения, цены на автомобили и ряд других.

Кроме того, весной нынешнего года добавился фактор, с которым автомобильный мир прежде не сталкивался и который сложно просчитать с помощью привычных математических моделей – пандемия коронавируса, которая в автобизнесе повлекла за собой ограничение деятельности дилерских центров, изменение привычных схем взаимодействия с поставщиками и клиентами, необходимость внедрения новых технических и маркетинговых решений.

Более подробная информация о тенденциях развития российского авторынка содержится здесь.