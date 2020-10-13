Владельцы Geely Atlas и Haval F7: кто они и как оценивают свои автомобили?

За 9 месяцев 2020 года продажи китайских автомобилей в России выросли на 40%, а наиболее популярными моделями среди них являются Haval F7 и Geely Atlas. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, кто покупает эти кроссоверы, и что владельцы думают о них. По результатам онлайн-опроса, в котором приняло участие 300 человек (по 150 на каждую модель), был составлен портрет автовладельцев Geely Atlas и Haval F7.

Средний возраст у тех и у других оказался одинаковым и составил 39 лет. А вот гендерный параметр у Haval F7 оказался чуть более «женским» - среди его владельцев процент автоледи составляет 7,3%, тогда как у Geely Atlas таковых только 2,6%. Возможно, именно поэтому среди владельцев Geely Atlas 42,7% в качестве хобби назвали «мужские» увлечения – охоту, рыбалку, туризм (здесь респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа). Еще столько же сообщили, что предпочитают проводить время на даче или за городом. В случае Haval F7 любителей загородного отдыха оказалось больше – 60,5%. А еще 56,3% оказались приверженцами семейных ценностей.

Что касается личностных качеств владельцев, то Geely Atlas чаще выбирают общительные, слегка консервативные любители порядка с аналитическим складом ума, которые хорошо разбираются в людях. Отличительными чертами тех, кто приобрел Haval F7, являются креативность, трудолюбие, некоторая властность, но при этом умение использовать различные возможности для достижения своих целей в будущем.

На вопрос «Считаете ли Вы свой автомобиль автомобилем мечты?» положительно ответили 39% владельцев Haval F7 и 28% владельцев Geely Atlas. При этом рекомендовать свой автомобиль друзьям, коллегам и знакомым в большей степени готовы хозяева Geely Atlas – здесь индекс NPS составил 39%. В то же время среди тех, кто владеет Haval F7, этот показатель равен 30%.

Как отмечают специалисты агентства «АВТОСТАТ», показатель NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности маркой, сколько оценка самой марки на перспективу и ее коммуникационной составляющей. Чем выше NPS марки, тем больше позитивной информации о ней транслируют потребители и тем больше положительной информации о ней получает рынок.

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