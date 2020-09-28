За что любят кроссовер Skoda Karoq его владельцы?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» продолжают изучать мнения россиян относительно различных моделей автомобилей. На этот раз они провели онлайн-опрос среди членов клуба Skoda Karoq, в котором приняли участие более 240 владельцев этих кроссоверов. Респонденты рассказали, какие альтернативы рассматривали на этапе покупки, почему выбрали именно Karoq, и какие качества автомобиля считают его главными достоинствами. В процессе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.

В ходе исследования выяснилось, что 7,5% участников опроса «пересели» на Skoda Karoq с модели Octavia, еще 5% ранее были владельцами Volkswagеn Polo, а 4,2% ездили за рулем Ford Focus, Skoda Rapid или Skoda Yeti. Таким образом, почти 16% купивших кроссовер Karoq проявили лояльность к чешскому бренду, сменив один автомобиль Skoda на другой.

Какие еще модели рассматривали для покупки участники исследования, прежде чем сделать окончательный выбор в пользу Skoda Karoq? Почти каждый третий (30,2%) в качестве альтернативы рассматривал KIA Seltos, а каждый четвертый – Volkswagen Tiguan (27,3%). В меньшей степени респонденты видели себя за рулем Skoda Kodiaq (15,3%), KIA Sportage (13,2%) и Nissan Qashqai (11,6%).

Что же повлияло на окончательно решение приобрести Skoda Karoq? Одним из самых весомых аргументов в пользу этого кроссовера стало оптимальное соотношение цены и качества – это отметили 65,4% опрошенных. Почти столько же (65%) сказали, что их привлек внешний вид автомобиля. Более чем для половины респондентов решающими стали вместимость салона или багажника (59%), эргономичность (57,7%), управляемость и устойчивость (55,1%).

В результате, владельцы Karoq выделили 5 главных параметров модели, которые являются ее «визитной карточкой». Итак, по мнению более 80% участников опроса, этот автомобиль хорошо управляемый (88,1%), безопасный (85%), комфортный (84,6%), динамичный (83,5%) и идеально подходит своему владельцу (81,8%).

Таким образом, Skoda Karoq получил высокую оценку у своих хозяев, т.к. многие их них готовы рекомендовать кроссовер своим друзьям и знакомым – его индекс NPS составил 24,7%.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».