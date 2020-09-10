Динамика российского авторынка в августе 2020 года

Продажи новых автомобилей (легковых и LCV) массового сегмента в последний месяц лета составили 126 тыс. единиц. Этот показатель на 0,9% выше результата августа 2019 года. В премиум-сегменте они, напротив, сократились на 2,4% до 13,1 тыс. штук (при этом данные по BMW, Mercedes-Benz и MINI взяты на основе регистраций в ГИБДД).

Если рассматривать ТОП-25 марок массового сегмента по объемам реализации, то наилучшую динамику здесь показывает Changan. Так, в августе продажи автомобилей китайского бренда выросли в 3,3 раза. Впрочем, отличились и другие производители из КНР: Chery (рост в 2,5 раза), Geely (в 2,4 раза), FAW (в 2,3 раза), Haval (в 1,5 раза).

А вот на обратном «полюсе» располагается Chevrolet, реализация которого (с учетом внедорожников Niva) упала на 85%. «Отличился» и китайский Lifan, у которого продажи сократились более чем на половину. Также интересно, что у целого ряда японских марок в августе отмечен двузначный показатель падения.

В премиальном сегменте наилучшую рыночную динамику показывает Jeep – в августе у американского бренда продажи машин увеличились примерно вдвое. Другой производитель из США – Cadillac – прибавил почти 80%. У Volvo и Porsche реализация автомобилей тоже выросла более чем в 1,5 раза.

У лидеров премиум-сегмента – BMW и Mercedes-Benz – в августе, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», наблюдалось небольшое падение (-3,4% и -5,6%). А сильнее всего продажи здесь упали у Infiniti, Jaguar и Land Rover (более чем на 30%).

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