Кто выбирает Hyundai i30?

В апреле 2020 года специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки маркетингового отчета «Портрет автовладельца» провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 200 владельцев автомобилей Hyundai i30. В ходе исследования респонденты рассказали, почему они выбрали именно этот автомобиль, с какого автомобиля на него пересели, какие «плюсы» и «минусы» обнаружили в машине в процессе эксплуатации и многое другое.

В начале опроса участников попросили указать, каким автомобилем они владели до того, как приобрести Hyundai i30. Выяснилось, что для 9% - эта модель оказалась их первым автомобилем, еще 8,3% - пересели на него с LADA Samara. Почти 7% опрошенных ранее владели Hyundai Accent, 6,2% - ездили на LADA Priora, а 4,8% - сидели за рулем Hyundai Getz.

Среди главных «плюсов» Hyundai i30 перед конкурентами более четверти участников исследования (26,8%) назвали его надежность, 13,8% - похвалили внешний вид, а каждый десятый (10,6%) - отметил доступность обслуживания. К «минусам» владельцы Hyundai i30 отнесли плохую шумоизоляцию (26%), низкий клиренс (15,4%) и качество лакокрасочного покрытия (14,6%).

В ТОП-5 удовлетворенности автомобилем Hyundai i30 вошли такие характеристики, как: «Безопасность (активная и пассивная)» с показателем 84 балла из 100 возможных, «Внешний вид/дизайн», «Надежность» и «Дизайн салона автомобиля» - с показателем выше 83 баллов. Кроме того, респонденты высоко оценили качество сборки автомобиля (более 82 баллов).

В целом автовладельцы считают Hyundai i30 удобным и надежным городским автомобилем и даже придумывают ему различные прозвища – «Айка / Ая», «Тридцадка» или «Белка».

Более подробную информацию по оценке Hyundai i30, а также других моделей смотрите в отчете «Портрет российского автовладельца».