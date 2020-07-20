Динамика продаж автомобилей по сегментам в 1 полугодии 2020 года

В январе – июне текущего года продажи новых легковых автомобилей в России составили 595,3 тыс. единиц, что на 23% меньше по сравнению с результатом предыдущего года.Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что ни в одном из девяти сегментов рынка не наблюдается положительная динамика.

Самое большое падение демонстрирует сегмент A (-67,9%), который не оказывает серьезного влияния на рынок, имея долю всего 0,1%. Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV. Так, за 1 полугодие текущего года было продано 288,5 тыс. новых кроссоверов и внедорожников (-7,5%), что составляет 48,5% от общего количества реализованных автомобилей в России. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (29,6 тыс. шт.; -14,7%), за которым следуют Toyota RAV4 (16,1 тыс. шт.; +20,9%) и Volkswagen Tiguan (13,4 тыс. шт.; -17,5%).

На втором месте находится сегмент В, доля которого за указанный период составила 36,8%. Автомобили этого класса в январе – июне разошлись тиражом в 218,9 тыс. экземпляров (-12%). Лидирует здесь отечественная LADA Granta (49,9 тыс. шт.; -22%). На втором месте по объемам продаж находится LADA Vesta (42,6 тыс. шт.; -23,6%), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (36,2 тыс. шт.; -23,8%).

Далее, с огромным отставанием, следует сегмент D, на долю которого в 1 полугодии пришлось 4,9%. Реализация машин этого класса составила 29,2 тыс. единиц, показав при этом падение (-36,4%). За ним следует сегмент С с показателем 25,7 тыс. реализованных автомобилей и падением на 41,4%.

Отметим также, что доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 3%. Информация по их продажах и моделям-лидерам представлена на картинке.

Найти эти автомобили можно в салонах проверенных дилеров.