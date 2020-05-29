За что любят кроссовер Renault Arkana его владельцы?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в мае 2020 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 100 владельцев Renault Arkana. В ходе исследования респонденты рассказали, по каким причинам выбрали эту модель, кто рассматривался в качестве конкурентов и какие «плюсы» и «минусы» обнаружились в процессе эксплуатации.

Основным конкурентом для Renault Arkana стал Hyundai Creta – на этапе выбора большинство участников опроса (18,8%) рассматривали в качестве альтернативы именно эту модель. Каждый шестой (15,9%) обращал внимание на другого «француза» – Renault Kaptur, некоторые задумывались о покупке Nissan Qashqai (13%), KIA Sportage (10,1%) или Volkswagen Tiguan (8,7%).

Что же заставило респондентов сделать выбор в пользу Renault Arkana? Главным преимуществом этой модели 87% опрошенных назвали внешний вид, 78% отметили оптимальное соотношение цены и качества. Больше половины (65%) захотели приобрести новинку авторынка, а 48% обратили внимание на хорошее оснащение. Для 38% респондентов важную роль при выборе сыграла доступность обслуживания/ремонта.

Что касается удовлетворенности от владения этим кроссовером, то, по оценке владельцев, главным его достоинством является дизайн – 95 баллов из 100 возможных. Кроме того, к «плюсам» Renault Arkana также относятся управляемость и устойчивость (85 баллов) и функциональность (81 балл). Меньше всего по этой шкале набрали дизайн салона (65 баллов), шумоизоляция (58 баллов) и качество сборки (55 баллов).

Напомним, что эта модель вышла на российский рынок менее года назад – в июле 2019-го.

В каких городах есть дилерские центры Renault, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».