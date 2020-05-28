ТОП-5 марок по доле гарантийных и постгарантийных LCV

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование «Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей». В результате данного исследования было установлено, что 6,5% легких коммерческих автомобилей в России (по состоянию на 1 января 2020 года) еще имеют гарантийный срок*.

Наибольшую долю LCV, находящихся на гарантии, имеет отечественная марка LADA – 46,8%. Во многом это объясняется наличием в линейке фургона Largus VU, который появился на рынке несколько лет назад и входит в число лидеров.

У американского Ford и французского Citroen примерно каждый восьмой легкий коммерческий автомобиль является гарантийным. У другого французского бренда – Peugeot – это почти каждый одиннадцатый экземпляр. Доля гарантийных машин марки GAZ, которая обладает крупнейшим парком LCV в стране, чуть превышает 8%.

А вот другой отечественный производитель – УАЗ – находится на обратном «полюсе». В его парке подавляющее большинство (94,8%) автомобилей уже не имеет гарантии. Еще выше доля постгарантийных LCV в парках таких зарубежных брендов как Volkswagen, Hyundai, Iveco и Fiat.

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* Наличие гарантии определялось исключительно по признаку времени и не учитывало пробег автомобиля (в корпоративных парках или в личном бизнесе дата окончания гарантии может наступить ранее указанного гарантийного срока по времени).

Примечание: для исследования были отобраны марки, парк которых превышает 2 тыс. единиц, с официальными продажами на протяжении трех последних лет.