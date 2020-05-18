Динамика российского авторынка в апреле 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле текущего года рынок новых легковых автомобилей в России рухнул на 64,2% по сравнению с апрелем 2019 года. При этом в массовом сегменте снижение составило 64,6%, а в премиальном - 59,7%.

Обладателями автомобилей массовых марок за этот период стали 48 898 россиян. Подавляющее большинство брендов, входящих в ТОП-25 по объему рынка, показали снижение более чем на 30%. Исключение составляют лишь китайские Changan (+115%) и Haval (+8,9%). Максимальный рыночный рост зафиксирован у узбекского Ravon, реализация которого за указанный период взлетела почти в 5 раз. Отметим, что положительная динамика у всех этих марок, как правило, связана с низкой базой прошлого года.

Остальные бренды в апреле ушли «в минус». Так, менее половины рынка потеряли Chery (-30,6%), FAW (-34,6%), Suzuki (-46,1%) и Geely (-46,4%). Довольно значительно, более 70% от объемов апреля 2019, утратили Peugeot (-75,4%), Datsun (-76,3%) и Citroen (-78,2%). А самое сильное падение в ТОП-25 отмечено у Lifan (-86,4%).

В премиальном сегменте за отчетный период было куплено 5 540 автомобилей, при этом здесь абсолютно все марки продемонстрировали отрицательную динамику. Меньше других пострадал немецкий бренд Audi, который потерял «всего» 46,6% от объемов апреля 2019 года. На 50 - 60% сократился рынок у Cadillac (-51,0%), Porsche (-52,4%), Land Rover (-54,2%), BMW (-55,2%) и Lexus (-58%). А сильнее всего кризис затронул американский Jeep и корейский Genesis - их рыночные объемы упали более чем на 70%.

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.