Аккумуляторы каких брендов чаще всего импортируются в Россию?

В рамках подготовки отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы», эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что общий объем импортных поставок АКБ в Россию в 2019 году составил 3,56 млн штук*. Это на 1% выше показателя 2018 года.

Лидером по поставкам автомобильных АКБ на российский рынок уже несколько лет подряд является компания Clarios Germany GMBH (бывшая Johnson Controls), которая в прошлом году ввезла в Россию 988,9 тыс. АКБ. Второе место занимает словенская компания ТАВ с объемом поставок 412,8 тыс. штук. Замкнул тройку лидеров турецкий производитель Mutlu Aku с результатом 291,6 тыс. единиц.

На четвертой позиции – корейский производитель Atlas Вх, чьи поставки в Россию составили 258,4 тыс. штук, а следом идет Hyundai Sungwoo Automotive с объемом 208,4 тыс. АКБ. Стоит отметить, что на долю этих пяти компаний приходится более 60% всех ввезенных в Россию аккумуляторов.

Шестую строчку рейтинга занимает корейская компания Sebang Global Battery, которая в прошлом году на четверть сократила свои поставки в РФ и ввезла чуть более 200 тыс. штук. Отдельно стоит отметить американскую компанию Exide Technologies, которая стала седьмой благодаря значительному увеличению поставок АКБ – в 5,7 раза до 196,4 тыс. единиц.

Кроме того, в ТОП-10 также вошли следующие компании: Bost Holdings – DTR Corporation (160,9 тыс. шт.), Black Horse – Fas Doo Beograd (95,5 тыс. шт.) и The Furukawa Batteries (94,1 тыс. шт.).

Более подробную информацию о российском рынке автомобильных аккумуляторных батарей можно узнать здесь.

* Без учета поставок из стран Таможенного союза