Каким будет падение российского рынка LCV в 2020 году?

В отличие от рынка легковых автомобилей продажи легкой коммерческой техники в РФ могут упасть еще сильнее. Такое мнение высказал директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности».

По его словам, рынок коммерческих автомобилей падает сильнее и глубже, и в гораздо большей степени зависит от программ господдержки. Поэтому в зависимости от сценария развития рынок новых LCV в нынешнем году может упасть на 35 – 55%. Таким образом, его объем может составить 50,5 – 72,9 тыс. единиц, что будет заметно ниже «ямы» 2015 – 2016 годов. Напомним, тогда рынок LCV был на уровне 93 тыс. штук, а потом рос в течение трех последующих лет.

Более подробная информация о тенденциях развития российского авторынка содержится здесь.