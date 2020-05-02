Сколько новых легковых автомобилей будет продано в России?

В рамках прошедшей онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности» эксперты поделились мнением о развитии рынка новых легковых автомобилей в России.

По мнению директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, в нынешнем году рынок новых легковых автомобилей в России может упасть на 30 – 50% в зависимости от сценариев развития. А его объемы могут составить от 820 тыс. до 1 млн 140 тыс. штук.

В качестве основных экономических факторов, влияющих на авторынок, эксперт отметил стоимость нефти, курс рубля, покупательскую способность населения, численность экономически активного населения, цены на автомобили и ряд других. Кроме этого, в апреле добавился фактор, связанный с пандемией коронавируса, который повлек за собой ограничение на ведение деятельности предприятий и запрет на перемещения в пространстве, закрытие границ регионов и городов, разрыв цепочек поставок.

Более подробная информация о тенденциях развития российского авторынка содержится здесь.