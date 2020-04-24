Дилерские сети в РФ по происхождению марок: как они изменились? | АВТОСТАТ

Дилерские сети в РФ по происхождению марок: как они изменились?

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Дилерские сети в РФ по происхождению марок: как они изменились?
Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Согласно данным мониторинга, проведенного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на апрель 2020 года в России насчитывается почти 3,3 тыс. дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей (за исключением сервисных центров).

Более четверти (26,8%) из них принадлежит европейским маркам, автоцентров которых насчитывается в количестве 881. Немногим меньше автосалонов имеют японские бренды (717 шт.), доля которых составляет 21,8%. На долю китайских марок приходится каждый пятый дилерский центр в стране (20,2% или 666 шт.).

Практические одинаковое число автоцентров имеют российские и корейские производители – 424 и 418 соответственно. Значительно меньше дилеров представляют интересы американских марок (135 шт.).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что за прошедший год (с апреля 2019-го по апрель 2020-го) общее число дилеров в стране уменьшилось на 175. При этом было расторгнуто 650 действующих дилерских контрактов и заключено 475 новых договоров.

В количественном выражении больше всего дилеров за это время потеряли «американцы» (-142). У корейских производителей за год стало на 28 автоцентров меньше. А вот у европейских, японских, китайских и российских брендов наблюдается прирост дилерской сети.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили дилеры китайские автомобили корейские автомобили японские автомобили европейские автомобили отечественные марки

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