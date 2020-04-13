40% владельцев Skoda Kodiaq считают его «автомобилем мечты»

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Шкода Кодиак Клуб в марте 2020 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 300 владельцев автомобилей Skoda Kodiaq. Данное исследование касалось выбора автомобиля, его потребительских свойств и отношения автовладельцев к машине в условиях эксплуатации. По результатам опроса был также построен портрет российского владельца модели.

Давая характеристики своему автомобилю, участники опроса, 96% из которых были мужского пола, рассказали, какие еще модели они рассматривали к покупке, прежде чем сделать окончательный выбор в пользу Kodiaq. Почти каждый третий (31,8%) из респондентов в качестве альтернативы Skoda Kodiaq рассматривал Volkswagen Tiguan. В меньшей степени они видели себя за рулем Hyundai Santa Fe (15,9%), KIA Sorento Prime (15,9%), Nissan X-Trail (15,5%) и Mitsubishi Outlander (14,5%).

По мнению участников опроса, главными преимуществами Skoda Kodiaq перед конкурентами является отличное соотношение цены и качества, а также вместительность автомобиля и его дизайн/внешний вид. Для многих главным аргументом при выборе стала эргономичность машины и ее высокотехнологичное оснащение. «Нравятся автомобили с большим количеством дополнительных функций», - комментируют свой выбор владельцы Skoda Kodiaq.

Отмечено, что это, как правило, хорошие управленцы и коммуникабельные люди, которые любят проводить время с семьей, на даче или просто за городом. В меру консервативны. Около 30% из них либо никак не называют свой автомобиль, либо говорят о нем коротко: «Машина», «Шкода». Тем не менее, 40% из них придумывают своему автомобилю ласковые прозвища – «Шкодя», «Кодик» и другие. Самые популярные из них (24%) – связаны с образом доброго медведя – «Мишаня», «Мишка», «Потапыч».

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