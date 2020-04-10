Динамика российского авторынка в 1 квартале 2020 года

За январь - март продажи новых автомобилей в России выросли на 1,8% по сравнению с 1 кварталом 2019 года. При этом в массовом сегменте они подросли на 1,3%, в то время как в премиальном - на 9,3%. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Объем реализации новых автомобилей в массовом сегменте составил 345 524 единицы. Эксперты отмечают, что среди ТОП-25 марок у 15 наблюдается рост продаж, а остальные ушли «в минус». Наибольший рост по результатам 1 квартала показал бренд Changan, реализация которого за указанный период взлетела в 6 с лишним раз.

В тройке самых быстрорастущих оказались Haval и Suzuki, темпы роста которых увеличились на 178,7% и 73,2% соответственно. Высокие показатели продемонстрировали также китайские бренды Geely (+57,5%) и FAW (+56,4%). Хорошая динамика и у Chery (+37,4%).

Еще у пяти марок в 1 квартале рост продаж превысил 10%: Toyota (+26%), Citroen (+24,9%), Mazda (+15,4%), Peugeot (+15%) и Skoda (+13,9%). Самое сильное падение среди лидеров рынка наблюдается у Lifan - объемы продаж автомобилей этого бренда в январе - марте 2020 года сократились на 69,3%. Также довольно значительно от объемов 1 квартала 2019 года потерял Chevrolet (-27,4%). Более чем на 10% снизилась реализация у DFM (-13,2%), Mitsubishi (-13%) и Datsun (-10,5%).

В премиальном сегменте продажи автомобилей составили 37 680 экземпляров. Здесь более половины марок (8 из 14) находятся «в плюсе». В лидерах по темпам роста - Cadillac, его объемы продаж выросли на 72,5%. Реализация Porsche увеличилась на 42,1%, MINI - на 27,4%. Из премиальных марок, которые ушли «в минус», самое сильное падение демонстрирует Infiniti (-59,7%). Свыше 40% потерял также Jaguar (-45,4%). На 29,2% снизилась реализация автомобилей Genesis, на 24,6% - smart.

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