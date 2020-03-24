Ценовое позиционирование самых популярных SUV премиум-сегмента в РФ

Самым продаваемым премиальным кроссовером на российском авторынке остается Lexus RX. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – феврале 2020 года обладателями этого японского кроссовера стали 1 680 россиян. Стоимость этой модели в базовой комплектации является одной из самых низких в ТОП-10 и начинается от 3 481 тыс. руб., однако продажи Lexus RX почти вдвое превышают аналогичный показетель у его ближайшего конкурента с еще более низкой начальной ценой – BMW X3.

Немецкий кроссовер BMW X3 занимает второе место в рейтинге с результатом 962 проданных экземпляра, а его цена варьируется от 3 420 до 5 830 тыс. руб. Примечательно, что следующие три строчки также занимают модели баварской марки – Х5, Х4 и Х7. При этом ценовой диапазон у Х7 самый высокий в рейтинге – от 6 310 до 10 390 тыс. руб., а минимальные цены на Х5 и Х4 также не являются самыми доступными и стартуют от 4 660 и 3 730 тыс. руб. соответственно.

Моделью с самой низкой в рейтинге стоимостью является Audi Q5 – ее базовая комплектация стоит 3 230 тыс. руб., а топовая версия – 3 802 тыс. руб. Однако этот кроссовер занял лишь 9 строчку в рейтинге с показателем продаж 554 автомобиля за два первых месяца года.

Что касается остальных премиальных моделей сегмента SUV, то эксперты сайта «Цена Авто» собрали десятку самых продаваемых, а также привели их минимальную и максимальную цены. На представленной картинке можно увидеть, почему именно их выбирают россияне.

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