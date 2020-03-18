Насколько может упасть российский авторынок в 2020 году?

В связи с резким падением цен на нефть и ослаблением рубля эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили пересмотреть (уточнить) свой прогноз по рынку новых легковых автомобилей в 2020 году.

На протяжении последних 15 лет в России отмечается высокая корреляция между динамикой стоимости барреля нефти и статистикой продаж новых автомобилей. Отметим, что в 2008 году, когда нефтяные котировки рванули вверх до 100 USD, это тут же отразилось на объемах продаж автомобилей (они доросли до 2,74 млн шт.). В 2009-м продажи снизились - вслед за резким падением цен на нефть. В дальнейшем любой рост и снижение среднегодовой цены Brent в той или иной степени находили отражение в ситуации с продажами автомобилей.

Наши последние расчеты показывают, что если средняя цена барреля нефти в 2020 году будет на уровне 40 USD, то рынок новых легковых автомобилей упадет на 22% (до 1,27 млн шт.). В случае среднегодовой цены Brent в 50 USD (оптимистичный прогноз) - авторынок снизится меньше (-12%). В пессимистичной версии (при падении цен на нефть до 30 USD) рынок может упасть на 34% до 1,08 млн штук.

P.S. Текущий прогноз составлен без учета форс-мажорных обстоятельств, связанных с коронавирусом. С подобной ситуацией мир еще не сталкивался, а соответственно предсказать его влияние и рассчитать с помощью математических моделей наносимый им ущерб ни в одной стране не представляется возможным. На примере Китая мы видим, что в разгар коронавирусной инфекции в феврале авторынок там рухнул более чем на 80%.