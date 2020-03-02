Российский парк автобусов: основные показатели на начало 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывается 409,9 тыс. автобусов. Средний возраст парка составляет 16,5 года, причем 45,8% всех автобусов в стране пребывают в возрасте старше 15 лет.

Доля иномарок здесь составляет немногим более четверти российского парка (25,8%). В то же время во владении юридическими лицами находится 70,6% от общего объема автобусной техники. На долю дизельных автобусов приходится 49,3%, а экологическим стандартам «Евро-4» (и выше) соответствует 22,7% машин.

Самый крупный из региональных парков автобусной техники находится в Москве, где числится 20,5 тыс. экземпляров. В Краснодарском крае, который идет на втором месте рейтинга, насчитывается 17,4 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Подмосковье (15,9 тыс. шт.). Еще в семи субъектах РФ (Санкт-Петербург, Татарстан, Ростовская и Иркутская области, Красноярский край, Новосибирская и Свердловская области) тоже зарегистрировано более 10 тыс. автобусов.

Что касается марочной структуры российского парка автобусной техники, то лидером здесь является ПАЗ (185,7 тыс. шт.), на втором месте – КАвЗ (48,9 тыс. шт.), а замыкает первую тройку ЛиАЗ (37 тыс. шт.). Причем на долю этих трех марок приходится более 66% всего парка автобусов в РФ. Среди иномарок больше всего в стране числится автобусной техники Hyundai (16,4 тыс. шт.).

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