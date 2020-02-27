ТОП-10 самых узнаваемых марок китайских автомобилей

В ноябре 2019 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и портал Авто Mail.Ru провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 8 000 российских автовладельцев. Данное исследование касалось потребительских предпочтений в выборе автомобилей китайских брендов.

В ходе опроса его участникам предлагалось ответить на вопрос: «Какие бренды китайских автомобилей вы знаете? Впишите бренды, которые вспомнились первыми». Каждый респондент мог указать несколько вариантов ответа. После обработки данных был составлен рейтинг спонтанного знания китайских брендов автомобилей (узнаваемость без подсказки).

Безоговорочным лидером по показателю «Узнаваемость без подсказки» стал бренд Geely – его указали 63,4% опрошенных. На втором месте расположился Chery со значением 53,7%. ТОП-3 по узнаваемости без подсказки замыкает Haval. Эту марку в числе первых вспомнил каждый второй российский автовладелец. На четвертом и пятом местах рейтинга, со значительным отставанием от лидеров, разместились Lifan (38,8%) и Great Wall (36,4%). Далее следует FAW (15%). Остальные бренды китайских автомобилей набрали менее 10% голосов.

Стоит отметить, что результаты опроса российских автолюбителей, а также владельцев китайских автомобилей, широко представлены в исследовании «Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка».