Какова ёмкость российского рынка услуг автосервиса?

В рамках подготовки маркетингового отчета «Рынок автосервиса в России» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассчитали ёмкость рынка автосервисных услуг по легковым автомобилям в 2019 году.

Так, по 69 наиболее крупным регионам РФ, в которых числится более 97% парка легковых автомобилей, этот показатель составил почти 590 млрд рублей.

В эту сумму вошли годовые объёмы реализации услуг по техническому обслуживанию и ремонту официальными дилерами (51,1 млрд рублей) и независимыми СТО (96,9 млрд рублей), но без учёта реализации запасных частей и расходных материалов.

Также был определён потенциал рынка (162,6 млрд рублей), под которым подразумеваются работы по ремонту и обслуживанию автомобилей (производимые лично автовладельцами или механиками-частниками) в денежном выражении.

Кроме того, были рассчитаны и объёмы таких услуг, как автомойка (124,7 млрд рублей), шиномонтаж (25 млрд рублей) и кузовной ремонт (129 млрд рублей).

Узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно всего за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».