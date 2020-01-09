Насколько россияне готовы уступить в цене при продаже автомобиля?

В рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)»* специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выявили готовность россиян предоставить скидку при продаже своего автомобиля.

В результате проведенного онлайн-опроса было установлено, что в целом по выборке приемлемый размер торга для людей, продающих машину, составляет 6,3%. Однако этот показатель может существенно отличаться в зависимости от марки продаваемого автомобиля.

Так, больше всех готовы уступить в цене владельцы Сitroen и Peugeot, которые при необходимости согласны сделать скидку в размере, превышающем 11%. «Лидерство» автомобилей этих французских марок во многом связано с тем, что они хуже сохраняют свою остаточную стоимость.

На третьем месте в нашем рейтинге располагается Mitsubishi с результатом 8,9%, на четвертом – Mazda (8%). Пятую позицию занимает Volvo (7,3%). Также готовность уступить в цене больше, чем в среднем по выборке, отмечена у владельцев BMW (6,9%), Hyundai (6,9%) и Skoda (6,5%). У других брендов эти показатели меньше.

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* Данное исследование проводилось в марте 2019 года, в нем приняли участие 1900 владельцев автомобилей (2011 – 2017 гг. выпуска)