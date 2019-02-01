Как владельцы LADA Vesta оценивают свой автомобиль?

В рамках подготовки маркетингового отчета «Портрет автовладельца» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос владельцев LADA Vesta. По результатам данного опроса был составлен их портрет, а также стало понятно, что они думают о своих автомобилях.

Как выяснилось, 94% опрошенных владельцев – это мужчины, соответственно, оставшиеся 6% – женщины. Более половины (51,3%) респондентов – это владельцы в возрасте 26 – 35 лет. Также довольно существенная их доля (30,3%) пребывает в возрасте от 36 до 45 лет. Показатели других возрастных групп составляют менее 10%.

Автовладельцы считают LADA Vesta красивой (стильной), комфортной, удобной и недорогой в эксплуатации. Также, по их мнению, цена этого автомобиля соответствует качеству.

Наивысшую оценку в плане удовлетворенности владельцы «Вест» ставят за внешний вид (дизайн автомобиля), управляемость и устойчивость на дороге, а также функциональность. Каждый из этих параметров получил не менее 85 баллов из 100 возможных.

А вот из того, что им меньше всего понравилось, выделяются: надежность, качество сборки и динамика разгона. Эти параметры со стороны автовладельцев получили оценку менее 70 баллов, причем динамика разгона была оценена лишь на 50.

Стоит также отметить, что 77% участников опроса готовы снова стать обладателями LADA Vesta.