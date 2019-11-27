Динамика продаж автомобилей по сегментам в октябре 2019 года

В прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей в России составила почти 140 тыс. единиц, что на 6,1% ниже результата октября 2018 года. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что падение затронуло практически все сегменты российского рынка, кроме трех, в которых наблюдается рост: E (+14,5%), LAV (+0,5%) и MPV (+3,6%).

Крупнейшим сегментом авторынка РФ остается SUV, на долю которого в октябре пришлось 44,3%. За этот период россияне приобрели 61,8 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 6% меньше, чем год назад. Лидером тут остается Hyundai Creta (6 806 шт.; +16,2%), на втором месте находится Volkswagen Tiguan (3 704 шт.; +11,9%), а на третьем – Renault Duster (3 431 шт.; -11,5%).

Доля сегмента В по итогам прошлого месяца составила 37,1%, что эквивалентно 51,7 тыс. реализованных экземпляров. Тройка лидеров здесь следующая: на первой строчке – LADA Granta (11 712 шт.; +14,1%), вторую позицию по объемам продаж занимает KIA Rio (8 724 шт.; +10,4%), за которой следует LADA Vesta (8 296 шт.; -22,2%).

Отметим, что на эти два сегмента (SUV и В) по-прежнему приходится свыше 80% российского рынка. Среди оставшихся стоит выделить сегмент D, доля которого в октябре достигла 5,7%. У остальных же она составила менее 5%.

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