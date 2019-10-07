У каких брендов выше доля продаж импортных автомобилей?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что на долю автомобилей зарубежной сборки приходится 15% всего объема рынка новых легковых машин в России. Мы решили рассмотреть, как этот показатель может меняться в зависимости от того или иного бренда.

Вполне естественно, что импортируемые Cadillac, Jeep, Honda имеют здесь 100%-ный результат. Помимо них, в эту категорию также попадают немецкие MINI, Porsche, Smart, японские Lexus, Subaru, Suzuki, английские Jaguar, Land Rover, китайские DFM, Foton, собираемый в Белоруссии Geely, поставленный на производство в Казахстане JAC и ряд других брендов.

Понятно, что все вышеуказанные марки отличаются рыночными объемами, но важно, что некоторые пытаются локализовать или сохранить свое производство в России. К таковым брендам относятся немецкий премиум-бренд Mercedes-Benz, у которого уже 1,5% реализованных за 9 месяцев автомобилей были произведены в России. То же самое следует сказать про китайский Haval, аналогичный показатель у которого в 10 раз больше.

У немецкого премиум-бренда BMW и французского Citroen доля продаж автомобилей иностранного производства составляет порядка 60%. Близок к 50% показатель у китайской марки Chery. В диапазон «от 30 до 60%» по доле импортных машин попадают также японская Toyota (37,3%) и китайский Changan (33,1%).

Еще ниже данный результат у Mitsubishi (23,6%), Genesis (15,4%), Brilliance (14,4%) и Volkswagen (12,5%), более 75% которых собираются на территории нашей страны. Среди марок, которые «львиную долю» проданных автомобилей произвели именно в России, можно назвать также Chevrolet, Nissan и Mazda (доля импорта всего около 4%), а также Skoda (2%) и Renault (1,6%).

Целый ряд производителей продают в России только локализованные автомобили (отечественные LADA и УАЗ, японский Datsun), или же ввозимые экземпляры носят лишь единичный характер (корейские KIA и Hyundai, американский Ford, китайские FAW и Lifan).

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