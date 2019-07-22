Насколько россияне удовлетворены динамикой разгона своих автомобилей?

В рамках подготовки нового маркетингового отчета «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев» был проведен опрос российских автовладельцев на предмет удовлетворенности своими автомобилями.

В исследовании приняли участие российские автолюбители - владельцы 15 моделей автомобилей сегмента SUV C. Респонденты оценивали внешний вид и безопасность автомобиля, эргономичность, управляемость, качество сборки и многое другое. Одним из 10 показателей, по которым проводился опрос, была удовлетворенность динамикой разгона автомобиля. Респондентам предложили выставить оценки уровня удовлетворенности - от самой низкой («совершенно не удовлетворен») до самой высокой («полностью удовлетворен»)*.

По итогам опроса эксперты отметили, что в целом по выборке средний показатель удовлетворенности российских автовладельцев динамикой разгона своих автомобилей составил 65,1 балла. Оценку выше среднего получила только одна треть из участвующих в исследовании моделей (5 из 15). Самая высокая оценка динамики разгона - у Volkswagen Tiguan (89,5 балла). Свыше 70 баллов также получили Mazda CX-5 (78,8), Ford Kuga (74,3) и Subaru Forester (72,4). На уровне среднего показателя респонденты оценили динамику разгона Hyundai Tucson. В числе аутсайдеров рейтинга по данному показателю оказались Geely Atlas (57,4), Suzuki Grand Vitara (53,4) и Renault Kaptur (50,2).

Отметим, что в новом отчете содержится полномасштабное исследование уровня удовлетворенности владельцев автомобилем (по 10 параметрам), индекс повторной покупки, индекс оправданности ожиданий, NPS и другие показатели, характеризующие особенности выбора и эксплуатации автомобилей сегмента SUV C .

* Исследование проводилось путем онлайн-опроса в октябре 2018 - июле 2019 гг. В нем приняли участие более 3 000 автовладельцев. Общий и частные индексы удовлетворенности рассчитывались по специальной методике и были приведены по отношению к 100 баллам.