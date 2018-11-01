Структура российских автовладельцев по возрасту и маркам

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование и ответили на вопрос: есть ли зависимость между возрастом автовладельца и маркой его автомобиля?

На основе данных опросов, которые проводились с 2013 по 2019 годы, было обработано более 240 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. В результате исследования выяснилось, что средний возраст автовладельцев в России составляет 37 лет, а среди марок* автомобилей, принадлежащих этой возрастной группе, чаще других называют Toyota, KIA, Skoda, Audi, Daewoo, Lexus и Geely.

Также на основе анализа анкет было установлено, что самыми «молодыми» оказались водители Infiniti, чей средний возраст составил 33 года, а наиболее «возрастными» являются владельцы автомобилей марки SsangYong и Great Wall, чей средний возраст - 41 год.

Из общего числа респондентов, принимавших участие в опросах, самую большую долю (42%) составили водители в возрасте от 26 до 35 лет. Более четверти опрошенных (27%) принадлежат возрастной категории от 36 до 45 лет. Еще 13% - это автовладельцы в возрасте от 46 до 55 лет. Самые молодые (до 25 лет) и самые возрастные (старше 56 лет) водители занимают соответственно 9% и 8% от общего числа опрошенных.

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* В расчет не принимались марки, количество анкет по которым составило менее 600 штук (то есть, менее 0,5% от общего количества).