Какими источниками информации пользуются россияне при выборе автомобиля?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» решили определить, какие источники информации чаще всего используют автовладельцы в процессе выбора нового автомобиля.

В ходе опроса респондентам предлагалось отметить не более пяти источников информации, которые они использовали в процессе выбора своего автомобиля.

Согласно данным исследования, самым популярным источником получения информации об автомобиле являются отзывы владельцев в Интернете. Этот вариант ответа занимает первую позицию рейтинга с 50,5% голосов респондентов. Стоит отметить, что этому источнику значительно больше доверяет мужская аудитория, чем женская (53,8% против 47,2%). К советам и отзывам друзей или знакомых прислушиваются в целом 41,4% опрошенных, причем большее число из них составляют женщины. На сайты дилеров и автопроизводителей заходит практически равное количество мужчин и женщин, а их доля составляет порядка 35 – 36%. Замыкают ТОП-5 источников информации при выборе автомобиля консультации продавцов в дилерских центрах – их указало 34,6% респондентов, с перевесом в пользу автоледи (39,9%).

Закономерно, что мужская половина аудитории, как более «продвинутая» в технике, больше интересуется сайтами по автомобильной тематике и отзывами владельцев в Интернете. А женская половина, которой бывает сложнее разбираться в технических нюансах, больше доверяет консультациям продавцов в дилерских центрах и отзывам друзей/знакомых.

Буклеты, взятые в автосалоне, и передачи на ТВ в качестве источников информации указало наименьшее количество опрошенных (13% и 7,5%), что подтверждает общую тенденцию падения популярности печатных изданий и телевидения в целом.

Отметим, что в отчете «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» содержатся более полные данные о процессе выбора автомобиля (время, затраченное на поиск транспортного средства, параметры выбора, использование Интернета, роль тест-драйва, решающие параметры выбора и пр.), а также много другой полезной информации.

* В опросе приняли участие более 1800 респондентов – владельцев автомобилей 2013 – 2018 годов выпуска (не старше 5 лет, автомобиль куплен новым).