За какими автомобилями владельцы ухаживают больше других?

Россияне по-разному относятся к автомобилю. Для одних это просто средство передвижения и «рабочая лошадка», другие - получают удовольствие, ухаживая за ним и тратя на это занятие (в том числе тюнинг, детейлинг) свое свободное время.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» провели опрос*, в ходе которого попытались выяснить, на что тратят свое свободное время российские автовладельцы. Согласно полученным данным (опрос был проведен в ноябре 2018 года), примерно 20% автовладельцев (каждый пятый) указали в числе прочих занятий (охота, рыбалка, посещение зрелищных мероприятий, поход в клубы-рестораны, просмотр кинофильмов и пр.) уход за автомобилем.

Больше всего тех, кто готов потратить свое свободное время на уход за автомобилем, оказалось среди владельцев отечественного УАЗа (38,3%), то есть практически каждый третий респондент. У марок Chevrolet и Skoda этот вариант времяпрепровождения назвал каждый четвертый владелец (27,5% и 25,9% соответственно). Не менее 20% выделили уход за автомобилем среди других хобби владельцы Land Rover, Сhery, Hyundai, Volvo, BMW, Volkswagen, Lifan, Audi, LADA, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz.

Меньше всего, согласно данным опроса, уделяют внимание заботе о своей машине владельцы японских Suzuki и Lexus: лишь каждый десятый из них отметил, что тратит на уход за личным транспортом свое свободное время.

В отчете «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» содержатся более полные данные о том, какие качества в автомобилях того или иного бренда россияне считают наиболее привлекательными, удобными, комфортными; какими аргументами пользуются, делая выбор в сторону того или иного бренда; какие дополнительные опции и аксессуары считают наиболее полезными, а также много другой необходимой для представителей автобизнеса информации.

* В опросе приняли участие более 1800 автовладельцев, хозяева машин 2013 - 2018 гг. выпуска (не старше 5 лет), в выборку попало 30 брендов из числа присутствующих на российском рынке.