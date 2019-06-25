Рекорды российского автолизинга - 2018

Один из крупнейших игроков рынка автолизинга – компания «Европлан» – в 2018 году передала клиентам в лизинг 33478 легковых автомобилей, то есть, в среднем здесь оформлялось по 131 машине в день*. Линейка машин, которые были востребованы, весьма разнообразна как в ценовом плане, так и в техническом. Подводя итоги года, специалисты компании вместе с аналитическим агентством «Автостат» решили посмотреть, из каких же автомобилей состоял этот лизинговый поток и создали своего рода «Книгу рекордов» 2018 года, отсортировав востребованные клиентами машины по ряду параметров.

Выяснилось, что самый длинный легковой автомобиль, попавший в выборку 2018 года - это Mercedes-Benz S-Klass Maybach Pullman, его длина - 6499 мм, самый короткий - Daewoo Matiz (3497 мм). Самым дорогим, оформленным в лизинг автомобилем, стал люксовый Mercedes-Bens S 650 Maybach, стоимость которого превышает 50 млн рублей. Самый мощный - Lamborghini Urus, мощность его силового агрегата 650 л.с. А самым быстрым назван Lamborghini Huracan, который способен разогнаться до 100 км/час за 3,4 сек.

Все это говорит о том, что как для современного автолизинга, так и для его клиентов сегодня в принципе не существует ограничений ни по типу оформляемых машин, ни по их стоимости.

* Всего в прошлом году было 247 рабочих дней +экспедиторы работали все субботы-воскресенья, выпадающие на конец месяца (+8 дней) = 255 дней