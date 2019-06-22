На чем россияне собираются ехать в отпуск?

Лето уже запустило череду отпусков и путешествий. Кто-то едет за границу, на море, а кто-то устраивает себе туры выходного дня – на дачу, на природу, к родственникам… Выбирая направление, важно позаботиться и о транспорте, который довезет вас до желанной точки назначения.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, какие планы у жителей нашей страны относительно наступившего лета. В специальном онлайн-опросе участвовало более 2000 респондентов, которым предлагалось ответить на вопрос: «Планируете ли вы путешествие на автомобиле этим летом?».

Согласно полученным результатам, более половины (57,5%) опрошенных в ближайшее время собирается отправиться в отпуск на автомобиле. Большинство из них планирует ехать к морю (26,1%) и в гости к родственникам и знакомым (15,6%). Немного меньше автопутешественников собираются посетить исторические места и культурные центры (8,9%). А вот планирующих поехать на рыбалку среди опрошенных оказалось совсем мало – всего 6,9%.

Еще 18,2% участников опроса тоже нацелены на отдых, но в качестве транспорта выберут не автомобиль, а поезд или самолет. Кроме них, практически четверть (24,3%) респондентов этим летом планирует отдохнуть дома.

Комментирует редактор «За рулем» Илья Пименов:

- Результаты опроса меня не удивили: в длительные или короткие поездки на машине собираются отправиться 58% респондентов – читателей автомобильного издания. Уверен, что многие из тех, кто собирается остаться дома, тоже куда-нибудь поехали бы на машине, будь у них такая возможность. Что мешает? Отсутствие времени, какие-то неисправности автомобиля, дорогой бензин и прочее.

Я же, если стоит выбор, ехать куда-то на машине, поезде или самолете, всегда выбираю автомобиль. Во-первых, потому, что можно свободно планировать маршрут, посещать места, куда без машины не доберешься. А именно это во многих путешествиях самое интересное. Также свободно ты планируешь и время поездки. Во-вторых, мне просто нравится ездить за рулем, думая о чем-нибудь, слушая хорошую музыку или аудиокниги или беседуя с пассажирами. Суматошная городская жизнь с короткими поездками такой возможности не дает. И в-третьих, в поездках на машине можно сэкономить.

Возьмем, например, маршрут Москва – Петрозаводск. Самый дешевый билет на поезд – 3700 рублей, на самолет (без багажа) – 4 тысячи рублей. Если ехать втроем, поездка обойдется в 24 тысячи. А по городу придется ездить на такси, тоже за деньги. Этих денег хватит на покупку больше пятисот литров АИ-95. А их при расходе в 10 литров на 100 километров достаточно, чтобы съездить в Петрозаводск и обратно дважды! И даже с учетом платных дорог поездка выйдет дешевле, чем на самолете или поезде.

А единственный минус таких путешествий – автомобиль может сломаться. Но если его содержать в нормальном состоянии и вовремя проводить техобслуживание, не пытаясь экономить, он не подведет.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».